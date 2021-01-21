Епідемія: 241 українець помер від COVID за добу, нових хворих 5,6 тисячі

За добу 20 січня в Україні діагностували 5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19,госпіталізували 1 811 хворих, не врятували 241 пацієнта, одужали ж 13 981 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед підтверджених у середу хворих 173 дитини та 229 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Тестувань за минулу добу зробили 41 597 ( методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

За весь час пандемії в Україні виявили 1 177 621 особу з коронавірусом, 914 730 осіб одужали від коронавірусної хвороби, а 21 499 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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