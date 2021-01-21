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Эпидемия: 241 украинец умер от COVID за сутки, новых больных 5,6 тысячи

Четверг, 21 января 2021, 08:17

За сутки 20 января в Украине диагностировали 5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 811 больных, не спасли 241 пациента, выздоровели же 13 981 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди подтвержденных в среду больных 173 ребенка и 229 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Тестирований за минувшие сутки сделали 41 597 (методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17093).

 

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 177 621 человека с коронавируса, 914 730 человек выздоровели от коронавирусной болезни, а 21 499 заболевших скончались.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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