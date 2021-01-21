Посол в США розповів про підготовку перших контактів Зеленського і Байдена

Українська сторона працює над реалізацією запрошення Джо Байдена відвідати Київ, а також над можливим візитом Володимира Зеленського до США.

Про це розповів посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією", - сказав дипломат у відповідь на запитання про можливий візит президента США Байдена до України.

Єльченко зауважив, що спочатку має відбутися телефонний контакт президентів.

"Над цим ми зараз працюємо, я думаю, що це буде досить швидко",- уточнив він.

За словами посла, для дипломатичних контактів та розвитку подальших двосторонніх відносин важливо налагодити особисті зв’язки. "Зрозуміло, що візит для цього - найкраща нагода, і не треба забувати про можливий приїзд президента Зеленського сюди (до Сполучених Штатів – ред.)", - підкреслив дипломат.

У цьому зв’язку він зауважив, що нова американська адміністрація, враховуючи обізнаність в українському питанні багатьох політиків, у тому числі особисто Байдена, зосередиться на конкретних питаннях. "Це, в першу чергу, боротьба з корупцією, оскільки пора вже від слів переходити до справ. І в другу – це реформа судової системи", - сказав Єльченко.

Нагадаємо, Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні 20 січня.