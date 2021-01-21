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Посол в США рассказал о подготовке первых контактов Зеленского и Байдена

Четверг, 21 января 2021, 09:04

Украинская сторона работает над реализацией приглашения Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в США.

Об этом рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - сказал дипломат в ответ на вопрос о возможном визите президента США Байдена в Украину.

Ельченко отметил, что сначала должен состояться телефонный контакт президентов.

"Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро", - уточнил он.

По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи. "Понятно, что визит для этого - лучшая возможность, и не надо забывать о возможном приезде президента Зеленского сюда (в США - ред.)", - подчеркнул дипломат.

В этой связи он отметил, что новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах. "Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую - это реформа судебной системы", - сказал Ельченко.

Напомним, Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне 20 января.



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