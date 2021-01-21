У Багдаді смертники влаштували два вибухи – майже два десятки загиблих
Терористи-смертники вчинили два вибухи на ринку у центрі іракської столиці Багдад, внаслідок них загинули щонайменше 17 осіб, понад 25 осіб отримали поранення.
Джерело: "Reuters" та "Інтерфакс"
Деталі: Смертники привели в дію вибухові пристрої на жвавому торговельному ринку на площі Таяран. Вона розташована поблизу площі Тахрір у центрі іракської столиці.
#New
Video allegedly shows the moment of the second suicide attack in #Baghdad pic.twitter.com/FxRyhwgTIG
— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 21, 2021
Іракські військові заявили, що двоє зловмисників у вибухових жилетах підірвали себе серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран.
Представник Міністерства внутрішніх справ Іраку повідомив агентству Reuters, що загинули щонайменше 13 осіб, але деякі поранені перебувають у важкому стані і кількість загиблих може зрости.
Згодом представник МВС Іраку повідомив курдському інформаційному каналу "Рудау" про 17 загиблих.
#Iraq 🇮🇶: moment of the second explosion in #Baghdad that hit bystanders trying to help the injured pic.twitter.com/vsngmEXh9k— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 21, 2021
Теракти-"близнюки" стали першою великою атакою за останні роки, повідомили джерела зі сфери безпеки країни.