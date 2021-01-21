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У Багдаді смертники влаштували два вибухи – майже два десятки загиблих

Четвер, 21 січня 2021, 11:47
Twitter Elijah J. Magnier

Терористи-смертники вчинили два вибухи на ринку у центрі іракської столиці Багдад, внаслідок них загинули щонайменше 17 осіб, понад 25 осіб отримали поранення.

Джерело: "Reuters" та "Інтерфакс

Деталі: Смертники привели в дію вибухові пристрої на жвавому торговельному ринку на площі Таяран. Вона розташована поблизу площі Тахрір у центрі іракської столиці.

Іракські військові заявили, що двоє зловмисників у вибухових жилетах підірвали себе серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран. 

Представник Міністерства внутрішніх справ Іраку повідомив агентству Reuters, що загинули щонайменше 13 осіб, але деякі поранені перебувають у важкому стані і кількість загиблих може зрости.

Згодом представник МВС Іраку повідомив курдському інформаційному каналу "Рудау" про 17 загиблих. 

Теракти-"близнюки" стали першою великою атакою за останні роки, повідомили джерела зі сфери безпеки країни.

Теми: тероризмІраквибух


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