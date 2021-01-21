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У Багдаді смертники влаштували два вибухи – майже три десятки загиблих

Четвер, 21 січня 2021, 10:47
У Багдаді смертники влаштували два вибухи – майже три десятки загиблих
Twitter Elijah J. Magnier

Терористи-смертники вчинили два вибухи на ринку у центрі іракської столиці Багдад, внаслідок них загинули щонайменше 28 людей, 73 особи отримали поранення.

Джерело: dpa, "Reuters" та "Інтерфакс

Деталі: Смертники привели в дію вибухові пристрої на жвавому торговельному ринку на площі Таяран. Вона розташована поблизу площі Тахрір у центрі іракської столиці.

Іракські військові заявили, що двоє зловмисників у вибухових жилетах підірвали себе серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран. 

Представник Міністерства внутрішніх справ Іраку повідомив агентству Reuters, що загинули щонайменше 13 осіб, але деякі поранені перебувають у важкому стані і кількість загиблих може зрости.

Згодом представник МВС Іраку повідомив курдському інформаційному каналу "Рудау" про 17 загиблих. 

Керівник підрозділу цивільної оборони Іраку, генерал-майор Кадхем Бохан ще пізніше повідомив журналістам на місці подій, що в результаті вибухів загинули щонайменше 28 людей, постраждали 73 людини.

Теракти-"близнюки" стали першою великою атакою за останні роки, повідомили джерела зі сфери безпеки країни.

Вибухи смертників стали рідкісними в столиці Іраку після розгрому бойовиків "Ісламської держави" в 2017 році. Останній стався в січні 2018 року.

оновлено

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Теми: тероризмІраквибух
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