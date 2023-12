Терористи-смертники вчинили два вибухи на ринку у центрі іракської столиці Багдад, внаслідок них загинули щонайменше 28 людей, 73 особи отримали поранення.

Джерело: dpa, "Reuters" та "Інтерфакс"

Деталі: Смертники привели в дію вибухові пристрої на жвавому торговельному ринку на площі Таяран. Вона розташована поблизу площі Тахрір у центрі іракської столиці.

#New Video allegedly shows the moment of the second suicide attack in #Baghdad pic.twitter.com/FxRyhwgTIG

Іракські військові заявили, що двоє зловмисників у вибухових жилетах підірвали себе серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран.

Представник Міністерства внутрішніх справ Іраку повідомив агентству Reuters, що загинули щонайменше 13 осіб, але деякі поранені перебувають у важкому стані і кількість загиблих може зрости.

Згодом представник МВС Іраку повідомив курдському інформаційному каналу "Рудау" про 17 загиблих.

Керівник підрозділу цивільної оборони Іраку, генерал-майор Кадхем Бохан ще пізніше повідомив журналістам на місці подій, що в результаті вибухів загинули щонайменше 28 людей, постраждали 73 людини.

#Iraq 🇮🇶: moment of the second explosion in #Baghdad that hit bystanders trying to help the injured pic.twitter.com/vsngmEXh9k