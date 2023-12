Террористы-смертники совершили два взрыва на рынке в центре иракской столицы Багдад, в результате них погибли по меньшей мере 28 человека, 73 человека получили ранения.

Источник: dpa, "Reuters" и "Интерфакс"

Детали: Смертники привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Таяран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.

#New Video allegedly shows the moment of the second suicide attack in #Baghdad pic.twitter.com/FxRyhwgTIG

Иракские военные заявили, что двое злоумышленников во взрывчатых жилетах взорвали себя среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран.

Представитель Министерства внутренних дел Ирака сообщил агентству Reuters, что погибли по меньшей мере 13 человек, но некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии и число погибших может возрасти.

Позже представитель МВД Ирака сообщил курдскому информационному каналу "Рудау" о 17 погибших.

Руководитель подразделения гражданской обороны Ирака, генерал-майор Кадхем Бохан еще позже сообщил журналистам на месте событий, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 28 человек, пострадали 73 человека.

#Iraq 🇮🇶: moment of the second explosion in #Baghdad that hit bystanders trying to help the injured pic.twitter.com/vsngmEXh9k