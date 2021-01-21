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В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти три десятка погибших

Четверг, 21 января 2021, 10:47
В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти три десятка погибших
Twitter Elijah J. Magnier

Террористы-смертники совершили два взрыва на рынке в центре иракской столицы Багдад, в результате них погибли по меньшей мере 28 человека, 73 человека получили ранения.

Источникdpa, "Reuters" и "Интерфакс"

Детали: Смертники привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Таяран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.

Иракские военные заявили, что двое злоумышленников во взрывчатых жилетах взорвали себя среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран.

Представитель Министерства внутренних дел Ирака сообщил агентству Reuters, что погибли по меньшей мере 13 человек, но некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии и число погибших может возрасти.

Позже представитель МВД Ирака сообщил курдскому информационному каналу "Рудау" о 17 погибших.

Руководитель подразделения гражданской обороны Ирака, генерал-майор Кадхем Бохан еще позже сообщил журналистам на месте событий, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 28 человек, пострадали 73 человека.

Теракты-"близнецы" стали первой крупной атакой за последние годы, сообщили источники из сферы безопасности страны.

После разгрома боевиков "Исламского государства" в 2017 году теракты смертников в иракской столице стали редкостью. Последний произошел в январе 2018 года.

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Темы: терроризмИраквзрыв
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