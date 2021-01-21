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В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти два десятка погибших

Четверг, 21 января 2021, 11:47
Reuters, Thaier al-Sudani

Террористы-смертники совершили два взрыва на рынке в центре иракской столицы Багдад, в результате них погибли по меньшей мере 17 человек, более 25 человек получили ранения.

Источник: "Reuters" и "Интерфакс"

Детали: Смертники привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Таяран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.

Иракские военные заявили, что двое злоумышленников во взрывчатых жилетах взорвали себя среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран.

Представитель Министерства внутренних дел Ирака сообщил агентству Reuters, что погибли по меньшей мере 13 человек, но некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии и число погибших может возрасти.

Позже представитель МВД Ирака сообщил курдскому информационному каналу "Рудау" о 17 погибших.

Теракты- "близнецы" стали первой крупной атакой за последние годы, сообщили источники из сферы безопасности страны.

Темы: терроризмИраквзрыв


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