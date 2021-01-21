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Нові санкції, Північний потік-2, участь в Раді Європи: Європарламент хоче покарати РФ за Навального

Четвер, 21 січня 2021, 11:40

Європейський парламент у четвер проголосує за резолюцію у зв’язку з арештом російського опозиціонера Алексєя Навального, у якій виступить з низкою пропозицій для покарання Росії. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", який ознайомився із проєктом резолюції. 

Проєкт документа, винесений на розгляд Європарламенту, погоджений з усіма політичними групами. Однак його схвалення відбуватиметься за окремими пунктами, які ще можуть зазнати змін.

У проєкті документа євродепутати "найрішучішим чином засуджують поведінку Російської Федерації", яку вони вважають невідповідною для члена Ради Європи та ОБСЄ.

Тому вони закликають Раду Європи і ОБСЄ вжити відповідних заходів для оцінки порушень зобов'язань, взятих на себе Російською Федерацією.

В окремому пункті резолюції європарламентарі закликають Комітет міністрів і держави-члени Ради Європи використати повноваження, закріплені в статті 46 (4) Європейської конвенції з прав людини, щоб розпочати процедуру покарання проти Росії в Європейському суді з прав людини. 

Варто підкреслити, що мова йде про виключну процедуру покарання країни-члена Ради Європи, яка не виконує рішення ЄСПЛ. Донині таку процедуру порушували тільки один раз проти Азербайджану і вона не завершена. Процедура покарання може призвести до припинення прав держави в Раді Європи.

Євродепутати також закликають ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах. Зокрема, вони вимагають негайно припинити "Північний потік-2".

В окремому пункті міститься заклик депутатів до Ради ЄС ввести санкції проти російських олігархів, пов'язаних з режимом, і членів найближчого оточення президента Путіна, а також проти російських пропагандистів, які володіють активами в Європейському союзі і користуються свободою пересування там.

Європарламент також просить суттєво посилити обмежувальні заходи ЄС щодо Росії, в тому числі шляхом санкціонування фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у прийнятті рішення про арешт та ув'язнення Навального.

Нагадаємо, у Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального після того, як він повернувся з Німеччини, де перебував на лікуванні через отруєння.

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийЄСРосіясанкції
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