Нові санкції, Північний потік-2, участь в Раді Європи: Європарламент хоче покарати РФ за Навального
Європейський парламент у четвер проголосує за резолюцію у зв’язку з арештом російського опозиціонера Алексєя Навального, у якій виступить з низкою пропозицій для покарання Росії.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", який ознайомився із проєктом резолюції.
Проєкт документа, винесений на розгляд Європарламенту, погоджений з усіма політичними групами. Однак його схвалення відбуватиметься за окремими пунктами, які ще можуть зазнати змін.
У проєкті документа євродепутати "найрішучішим чином засуджують поведінку Російської Федерації", яку вони вважають невідповідною для члена Ради Європи та ОБСЄ.
Тому вони закликають Раду Європи і ОБСЄ вжити відповідних заходів для оцінки порушень зобов'язань, взятих на себе Російською Федерацією.
В окремому пункті резолюції європарламентарі закликають Комітет міністрів і держави-члени Ради Європи використати повноваження, закріплені в статті 46 (4) Європейської конвенції з прав людини, щоб розпочати процедуру покарання проти Росії в Європейському суді з прав людини.
Варто підкреслити, що мова йде про виключну процедуру покарання країни-члена Ради Європи, яка не виконує рішення ЄСПЛ. Донині таку процедуру порушували тільки один раз проти Азербайджану і вона не завершена. Процедура покарання може призвести до припинення прав держави в Раді Європи.
Євродепутати також закликають ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах. Зокрема, вони вимагають негайно припинити "Північний потік-2".
Європарламент також просить суттєво посилити обмежувальні заходи ЄС щодо Росії, в тому числі шляхом санкціонування фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у прийнятті рішення про арешт та ув'язнення Навального.
Нагадаємо, у Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального після того, як він повернувся з Німеччини, де перебував на лікуванні через отруєння.
Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.