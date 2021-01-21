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Новые санкции, "Северный поток-2", участие в Совете Европы: Европарламент хочет наказать РФ за Навального

Четверг, 21 января 2021, 12:40

Европейский парламент в четверг проголосует за резолюцию в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального, в которой выступит с рядом предложений для наказания России.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с проектом резолюции.

Проект документа, вынесенный на рассмотрение Европарламента, согласован со всеми политическими группами. Однако его одобрение будет проходить по отдельным пунктам, которые еще могут претерпеть изменения.

В проекте документа евродепутаты "самым решительным образом осуждают поведение Российской Федерации", которое они считают неприемлемым для члена Совета Европы и ОБСЕ.

Поэтому они призывают Совет Европы и ОБСЕ принять соответствующие меры для оценки нарушений обязательств, взятых на себя Российской Федерацией.

В отдельном пункте резолюции европарламентарии призывают Комитет министров и государства-члены Совета Европы воспользоваться полномочиями, закрепленными в статье 46 (4) Европейской конвенции по правам человека, чтобы начать процедуру наказания России в Европейском суде по правам человека.

Следует подчеркнуть, что речь идет об исключительной процедуре наказания страны-члена Совета Европы, которая не выполняет решения ЕСПЧ. До этого такую ​​процедуру запускали только один раз против Азербайджана, и она не была завершена. Процедура наказания может привести к прекращению прав государства в Совете Европы.

Евродепутаты также призывают ЕС и его государства-члены критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах. В частности, они требуют немедленно остановить проект "Северный поток-2".

В отдельном пункте содержится призыв депутатов к Совету ЕС ввести санкции против российских олигархов, связанных с режимом, и членов ближайшего окружения президента Путина, а также против российских пропагандистов, которые владеют активами в Европейском Союзе и пользуются свободой передвижения там.

Европарламент также просит существенно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, в том числе путем санкций для физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и заключении Навального.

Напомним, в Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексея Навального после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение из-за отравления.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

Темы: НавальныйЕСРосcиясанкции


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