Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині затримали бойовика, що допомагав армії РФ попасти на Донбас - СБУ

Четвер, 21 січня 2021, 12:02
На Одещині затримали бойовика, що допомагав армії РФ попасти на Донбас - СБУ

Служба безпеки затримала на Одещині українця, який проходив службу у створеному і контрольованому російськими спецслужбами так званому "МДБ ЛНР".

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного із НЗФ на окупованій РФ території Луганщини. Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді у так званій "Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР".

Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП "Дякове" (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка і озброєння".

Деталі: Наразі затриманий надає слідчим інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ "МДБ ЛНР" та іншу інформацію щодо збройної агресії РФ.

Слідчі також перевіряють інформація стосовно причетності затриманого до вчинення тяжких злочинів на тимчасово окупованій території.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ККУ, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасСБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
Усі новини...
Реклама: