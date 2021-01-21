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На Одещині затримали бойовика, що допомагав армії РФ попасти на Донбас - СБУ

Четвер, 21 січня 2021, 13:02

Служба безпеки затримала на Одещині українця, який проходив службу у створеному і контрольованому російськими спецслужбами так званому "МДБ ЛНР".

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного із НЗФ на окупованій РФ території Луганщини. Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді у так званій "Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР".

Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП "Дякове" (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка і озброєння".

Деталі: Наразі затриманий надає слідчим інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ "МДБ ЛНР" та іншу інформацію щодо збройної агресії РФ.

Слідчі також перевіряють інформація стосовно причетності затриманого до вчинення тяжких злочинів на тимчасово окупованій території.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ККУ, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: ДонбасСБУРосія


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