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В Одесской области задержали боевика, который помогал армии РФ попасть на Донбасс - СБУ

Четверг, 21 января 2021, 12:02
В Одесской области задержали боевика, который помогал армии РФ попасть на Донбасс - СБУ

Служба безопасности задержала в Одесской области Украинской, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом "МГБ ЛНР".

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НЗФ на оккупированной РФ территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР".

С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (ТОТ Луганской области на границе с Россией), через которое на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение".

Детали: Сейчас задержанный дает следователям информацию о перемещении военной техники и вооружения с территории России на ТОТ Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НЗФ "МГБ ЛНР" и другую информацию о вооруженной агрессии РФ.

Следователи также проверяют информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: ДонбассСБУРосcия
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