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Комісар Ради Європи: арешт Навального суперечить міжнародним зобов’язанням Росії

Четвер, 21 січня 2021, 13:13

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович назвала затримання та арешт Алексєя Навального порушенням Росією її міжнародних зобов’язань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міятович.

"Поспішне затримання, суд і взяття під варту Алексєя Навального викликають серйозні сумніви з точки зору дотримання принципу верховенства права" - заявила Міятович. 

Вона підкреслила, що ці дії не виглядають переконливими і суперечать російським судовим процесуальним правилам та законодавству, а також міжнародним зобов'язанням Росії і стандартам в галузі прав людини. 

"Я закликаю російську владу звільнити Навального і припинити його подальше переслідування з використанням судової системи", - зазначила комісар.

Вона також звернула увагу на те, що за останні кілька днів десятки людей були затримані у зв'язку з мирним публічним вираженням протесту проти арешту Навального в багатьох містах Росії. 

"Я закликаю російську владу забезпечити дотримання прав своїх громадян на свободу зібрань та вираження думок і утриматися від будь-яких невідповідних заходів щодо мирних протестувальників", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у четвер Європейський парламент розгляне резолюцію після арешту Навального, у якій закличе Раду Європи і ОБСЄ вжити відповідних заходів для оцінки порушень зобов'язань, взятих на себе Російською Федерацією.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіяНавальний
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