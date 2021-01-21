Комиссар Совета Европы: арест Навального противоречит международным обязательствам России
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала задержание и арест Алексея Навального нарушением Россией ее международных обязательств.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Миятович.
"Поспешное задержания, суд и заключение под стражу Алексея Навального вызывают серьезные сомнения с точки зрения соблюдения принципа верховенства права", - заявила Миятович.
"Я призываю российские власти освободить Навального и прекратить его дальнейшее преследование с использованием судебной системы", - отметила комиссар.
Она также обратила внимание на то, что за последние несколько дней десятки людей были задержаны в связи с мирным публичным выражением протеста против ареста Навального во многих городах России.
"Я призываю российские власти обеспечить соблюдение прав своих граждан на свободу собраний и выражение мнений и воздержаться от любых несоответствующих мер в отношении мирных протестующих", - говорится в заявлении.
Напомним, в четверг Европейский парламент рассмотрит резолюцию после ареста Навального, в которой призовет Совет Европы и ОБСЕ принять соответствующие меры для оценки нарушений обязательств, взятых на себя Российской Федерацией.