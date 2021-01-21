Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комиссар Совета Европы: арест Навального противоречит международным обязательствам России

Четверг, 21 января 2021, 13:13

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала задержание и арест Алексея Навального нарушением Россией ее международных обязательств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Миятович.

"Поспешное задержания, суд и заключение под стражу Алексея Навального вызывают серьезные сомнения с точки зрения соблюдения принципа верховенства права", - заявила Миятович.

Она подчеркнула, что эти действия не выглядят убедительными и противоречат российским судебным процессуальным правилам и законодательству, а также международным обязательствам России и стандартам в области прав человека.

"Я призываю российские власти освободить Навального и прекратить его дальнейшее преследование с использованием судебной системы", - отметила комиссар.

Она также обратила внимание на то, что за последние несколько дней десятки людей были задержаны в связи с мирным публичным выражением протеста против ареста Навального во многих городах России.

"Я призываю российские власти обеспечить соблюдение прав своих граждан на свободу собраний и выражение мнений и воздержаться от любых несоответствующих мер в отношении мирных протестующих", - говорится в заявлении.

Напомним, в четверг Европейский парламент рассмотрит резолюцию после ареста Навального, в которой призовет Совет Европы и ОБСЕ принять соответствующие меры для оценки нарушений обязательств, взятых на себя Российской Федерацией.

Темы: ЕСРосcияНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
ЕС
ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе
Лидеры ЕС и Латинской Америки обсудят войну в Украине
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: