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Суддя від України розкритикувала рішення ЄСПЛ у справі "Грузія проти РФ"

Четвер, 21 січня 2021, 13:33
Суддя від України розкритикувала рішення ЄСПЛ у справі Грузія проти РФ

Суддя Європейського суду з прав людини Ганна Юдківська, призначена від України, вважає помилковою ту частину рішення у справі "Грузія проти РФ", якою Суд відмовився розглядати відповідальність РФ за порушення під час активної фази збройного конфлікту.

Про це йдеться у спільній окремій думці суддів від України, Польщі та Грузії, витяг з якої вона оприлюднила у власному Facebook.

Як повідомляла "Європейська" правда, у четвер ЄСПЛ виніс рішення про міждержавній суперечці Грузії та РФ щодо наслідків збройної агресії та окупації Росією двох грузинських регіонів – Абхазії та Південної Осетії. Рішення виявилося суперечливим, обидві сторони заявили про свою перемогу, хоча Грузія довела більшість звинувачень.

Судді Ганна Юдківська, Кшиштоф Войтичек та Ладо Чантурія спільно заявили незгоду із висновком більшості про те, що події під час активної фази грузинсько-російської війни (8-12 серпня 2008 р.) не підпадають під юрисдикцію Російської Федерації в розумінні Європейської конвенції з прав людини, а отже Росія не несе відповідальність за порушення прав людини у зазначені дні. Суд ухвалив це рішення, "беручи до уваги, зокрема, велику кількість заявлених жертв та спірних інцидентів, обсяг представлених доказів, труднощі у встановленні відповідних обставин".

"Ми вражені цими аргументами. На наш погляд, роль цього Суду полягає саме у вирішенні пріоритетних складних справ", - відповіли на це судді від України, Польщі та Грузії. "Заперечувати юрисдикцію воюючих держав щодо цивільного населення в районі збройних боїв в умовах міжнародного конфлікту підриває саму логіку міжнародного гуманітарного права, яке, зокрема, ставить цивільних осіб в центр процесу прийняття військових рішень та поміщає їх у складні правові відносини з воюючими державами, навіть до того, як випустили перші кулі", - йдеться також у поясненні.

Детальний аналіз рішення Грузія проти РФ читайте на сайті Європейської правди згодом.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав, що Росія винна у низці порушень прав людини після окупації Південної Осетії та Абхазії, але не несе відповідальності за ці регіони під час російсько-грузинської війни.

Також 21 січня 2021 року ЄСПЛ виніс рішення проти України щодо подій під час Майдану, звинуватив Київ у численних порушеннях прав людини.

"Європейська правда"

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Теми: ГрузіяРосіяЄСсудправа людини
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