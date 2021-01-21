Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Судья от Украины раскритиковала решение ЕСПЧ по делу "Грузия против РФ"

Четверг, 21 января 2021, 14:33

Судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская, назначенная от Украины, считает ошибочной ту часть решения по делу "Грузия против РФ", которой Суд отказался рассматривать ответственность РФ за нарушения во время активной фазы вооруженного конфликта.

Об этом говорится в совместном особом мнении судей от Украины, Польши и Грузии, выписку из которого она обнародовала в своем Facebook.

Как сообщала "Европейская правда", в четверг ЕСПЧ вынес решение в межгосударственном споре Грузии и РФ о последствиях вооруженной агрессии и оккупации Россией двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии. Решение оказалось противоречивым, обе стороны заявили о своей победе, хотя Грузия доказала большинство обвинений.

Судьи Анна Юдковская, Кшиштоф Войтичек и Ладо Чантурия совместно заявили несогласие с выводом большинства о том, что события во время активной фазы грузино-российской войны (8-12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в понимании Европейской конвенции по правам человека, а следовательно Россия не несет ответственности за нарушение прав человека в указанные дни. Суд принял это решение, "принимая во внимание, в частности, большое количество заявленных жертв и спорных инцидентов, объем представленных доказательств, трудности в установлении соответствующих обстоятельств".

"Мы поражены этими аргументами. На наш взгляд, роль этого суда состоит именно в решении приоритетных сложных дел", - ответили на это судьи от Украины, Польши и Грузии. "Отрицать юрисдикцию воюющих государств в отношении гражданского населения в районе вооруженных боев в условиях международного конфликта подрывает саму логику международного гуманитарного права, которое, в частности, ставит гражданских лиц в центр процесса принятия военных решений и помещает их в сложные правовые отношения с воюющими государствами, даже до того, как выпустили первые пули", - говорится также в объяснении.

Детальный анализ решения Грузия против РФ читайте на сайте Европейской правды позже.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны.

Также 21 января 2021 ЕСПЧ вынес решение против Украины относительно событий во время Майдана, обвинив Киев в многочисленных нарушениях прав человека.

"Европейская правда"

Темы: ГрузияРосcияЕСсудправа человека


powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" через Ростов и Минск 

Активисту Шария принесли повестку в СБУ

Гибель работника администрации Порошенко: нападавший получил 8 лет тюрьмы

ЕСПЧ обвинил власть Януковича в многочисленных нарушениях прав человека во время Майдана

видеоКабмин уволил Немилостивого, который ездил навеселе и грубил патрульным

Пьяные выходки: Немилостивый толкал патрульных и кричал, что он замминистра

Все новости...
Грузия
ЕСПЧ вынес первое решение о последствиях российской агрессии против Грузии
Кандидат в шефы Пентагона за предоставление оружия Украине из-за угрозы от России
МИД: Украина не рассматривает возможность переименования Грузии на Сакартвело
Последние новости
14:38
НБУ сохранил учетную ставку 6% и ожидает высокую инфляцию в 2021 году
14:33
Судья от Украины раскритиковала решение ЕСПЧ по делу "Грузия против РФ"
14:30
Минсоцполитики оценивает прожиточный минимум для трудоспособных в 4100 гривень в месяц
14:18
Фукс рассказал, кого могут поддержать олигархи на выборах мэра Харькова
14:15
"Аркада": Ликвидационную массу банка оценили в 1,3 миллиарда
14:13
Агрохолдинг Бахматюка заявил об остановке 37 предприятий из-за "личной войны" Сытника
14:13
Комиссар Совета Европы: арест Навального противоречит международным обязательствам России
13:57
Боевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" через Ростов и Минск 
13:49
ЕСПЧ вынес решение в 10-летнем деле о цене участка в Межигорье
13:36
Активисту Шария принесли повестку в СБУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!