Судья от Украины раскритиковала решение ЕСПЧ по делу "Грузия против РФ"

Судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская, назначенная от Украины, считает ошибочной ту часть решения по делу "Грузия против РФ", которой Суд отказался рассматривать ответственность РФ за нарушения во время активной фазы вооруженного конфликта.

Об этом говорится в совместном особом мнении судей от Украины, Польши и Грузии, выписку из которого она обнародовала в своем Facebook.

Как сообщала "Европейская правда", в четверг ЕСПЧ вынес решение в межгосударственном споре Грузии и РФ о последствиях вооруженной агрессии и оккупации Россией двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии. Решение оказалось противоречивым, обе стороны заявили о своей победе, хотя Грузия доказала большинство обвинений.

Судьи Анна Юдковская, Кшиштоф Войтичек и Ладо Чантурия совместно заявили несогласие с выводом большинства о том, что события во время активной фазы грузино-российской войны (8-12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в понимании Европейской конвенции по правам человека, а следовательно Россия не несет ответственности за нарушение прав человека в указанные дни. Суд принял это решение, "принимая во внимание, в частности, большое количество заявленных жертв и спорных инцидентов, объем представленных доказательств, трудности в установлении соответствующих обстоятельств".

"Мы поражены этими аргументами. На наш взгляд, роль этого суда состоит именно в решении приоритетных сложных дел", - ответили на это судьи от Украины, Польши и Грузии. "Отрицать юрисдикцию воюющих государств в отношении гражданского населения в районе вооруженных боев в условиях международного конфликта подрывает саму логику международного гуманитарного права, которое, в частности, ставит гражданских лиц в центр процесса принятия военных решений и помещает их в сложные правовые отношения с воюющими государствами, даже до того, как выпустили первые пули", - говорится также в объяснении.

Детальный анализ решения Грузия против РФ читайте на сайте Европейской правды позже.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны.

Также 21 января 2021 ЕСПЧ вынес решение против Украины относительно событий во время Майдана, обвинив Киев в многочисленных нарушениях прав человека.

"Европейская правда"