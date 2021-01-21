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СБУ прийшла в головний офіс Київводоканалу - на хабарі піймали посадовця

Четвер, 21 січня 2021, 15:04

Служба безпеки України проводить слідчі дії в головному офісі Київводоканалу: начальник одного з департаментів відомства затриманий на отриманні хабара.

Джерело: Київводоканал у Facebook, радник голови СБУ з комунікацій Олена Семикіна у відповідь УП. 

Дослівно повідомлення Київводоканалу: "У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці. Як тільки будуть подробиці, повідомимо детальніше".

 
Київводоканал

Деталі: В СБУ повідомили, що посадовець Київводоканалу вимагав 38,2 тисячі доларiв вiд представника комерцiйної структури – за погодження дозволiв на розмiщення зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує Киïвводоканал.

Його затримали у службовому кабiнетi пiд час отримання частини хабара - 14,7 тисяч доларiв.

Раніше СБУ задокументувала отримання посадовцем авансу - 9,1 тисяч доларiв.

Розпочате кримінальне провадження (ч. 3 ст. 368 ККУ – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУобшуки


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