СБУ пришла в главный офис Киевводоканала - на взятке поймали чиновника

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в главном офисе Киевводоканала: начальник одного из департаментов ведомства задержан на получении взятки.

Источник: Киевводоканал в Facebook, прес-служба СБУ в ответ УП

Дословно сообщение Киевводоканала: "В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут детали, сообщим подробнее".

Киевводоканал

Детали: В СБУ сообщили, что чиновник Киевводоканала требовал 38,2 тысячи долларов от представителя коммерческой структуры - за согласование разрешений на размещение внешней рекламы на участках, обслуживаемых Киевводоканалом.

Его задержали в служебном кабинете во время получения части взятки - 14,7 тисяч долларов.

Ранее СБУ задокументировала получение чиновником аванса - 9,1 тысяч долларов.

Начато уголовное производство (ч. 3 ст. 368 УКУ - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.