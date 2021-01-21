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У Британії вдруге за тиждень максимум смертей від коронавірусу - понад 1800 за добу

Четвер, 21 січня 2021, 14:49

20 січня Британія зареєструвала новий максимум зареєстрованих смертей від коронавірусу за одну добу - померли 1820 хворих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Органи охорони здоров’я традиційно оприлюднили статистику увечері, проте новий похмурий рекорд - поки найвищий серед усіх країн Європи - не отримав широкого розголосу у світових ЗМІ на тлі загальної уваги до інавгурації президента США Джо Байдена.

 
З офіційного урядового порталу coronavirus.data.gov.uk

Попередній максимум зареєстрували 19 січня, тоді за добу померли 1610 хворих. 

Загальна кількість смертей від епідемії у Британії досягла 93 290. До цієї статистики включають усіх померлих протягом 28 днів після отримання позитивного тесту на коронавірус. 

Прем’єр Борис Джонсон назвав нові цифри "жахливими", але попередив, що так триватиме ще деякий час. 

"Те, що ми бачимо - результат нової "хвилі", з новим штамом коронавірусу, який ми побачили перед Різдвом, 18 грудня", - зазначив він. 

За попередню добу у Британії зареєстрували 38 905 нових заражень коронавірусом. Загальна кількість підтверджених випадків з початку пандемії перевищила 3,5 млн.

Водночас, вакцину від коронавірусу отримали вже близько 4,6 млн британців, а свою другу дозу - понад 460 тисяч. 

18 січня в Англії відкрилися ще 10 великих центрів вакцинації і запрошення на щеплення почали отримувати наступні дві пріоритетні групи.

Як вже повідомлялося, у 2020 році в Британії кількість так званих "надлишкових" смертей стала найвищою з часів Другої світової війни.

Теми: коронавірусВелика Британія


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