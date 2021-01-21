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В Британии второй раз за неделю максимум смертей от коронавируса - более 1800 в сутки

Четверг, 21 января 2021, 13:49

20 января Великобритания зарегистрировала новый максимум зарегистрированных смертей от коронавируса: за одни сутки - умерли 1820 больных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Органы здравоохранения традиционно обнародовали статистику вечером, однако новый мрачный рекорд - пока самый высокий среди всех стран Европы - не получил широкой огласки в мировых СМИ на фоне всеобщего внимания к инаугурации президента США Джо Байдена.

 
Данные официального правительственного портала coronavirus.data.gov.uk

Предыдущий максимум был зарегистрирован 19 января, тогда за сутки умерли 1610 больных.

Общее количество смертей от эпидемии в Британии достигло 93 290. В эту статистику включают всех умерших в течение 28 дней после получения положительного теста на коронавирус.

Премьер Борис Джонсон назвал новые цифры "ужасными", но предупредил, что так будет продолжаться еще некоторое время.

"То, что мы видим - результат новой волны, с новым штаммом коронавируса, который мы увидели перед Рождеством, 18 декабря", - отметил он.

За минувшие сутки в Великобритании зарегистрировали 38 905 новых заражений коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев с начала пандемии превысило 3,5 миллиона.

В то же время вакцину от коронавируса получили уже около 4,6 млн британцев, а вторую дозу - более 460 тысяч человек.

18 января в Англии открылись еще 10 крупных центров вакцинации, и приглашение на прививку начали получать следующие две приоритетные группы.

Как уже сообщалось, в 2020 году в Великобритании количество так называемых "избыточных" смертей стало крупнейшим со времен Второй мировой войны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВеликобритания
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