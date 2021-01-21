Українці на 3-му місці за кількістю посвідок на проживання в ЄС

Українці стали третьою найбільшою групою серед негромадян ЄС, які на кінець 2019 року мали посвідки на проживання у Євросоюзі.

Як пише "Європейська правда", такі цифри наводить Євростат.

На кінець 2019 року чинні посвідки на проживання у ЄС мали 1,3 млн громадян України - із загалом 20,3 млн громадян "третіх країн".

Серед них, на першому місці за чисельністю опинилися громадяни Марокко з 2 млн посвідок, на другому - Туреччини (1,9 млн), третьому - України (1,3 млн) та четвертому - Китаю (1 млн, включно з Гонконгом).

Наступні у списку - громадяни Сирії (974 тисяч), Албанії (868 тисяч), Алжиру (700 тисяч), Росії (689 тисяч), Індії (555 тисяч) та Сербії (974 тисяч).

Громадяни цих 10 країн складають 51% від усіх власників дійсних посвідок на проживання у ЄС.

Найбільшу кількість посвідок на проживання громадяни "третіх країн" отримали у Німеччині - 4,9 млн, або 24% від загальної кількості.

На другому місці - Італія, у якій дозвіл на проживання мають 3,6 млн громадян "третіх країн", далі - Франція (3,1 млн) та Іспанія (2,9 млн).

Разом у цих чотирьох країнах-членах проживає 71% усіх громадян "третіх країн", які мають чинну посвідку на проживання у Європейському Союзі.

Як повідомлялося раніше, у 2019 році українці 4-й рік поспіль стали найбільшою групою серед одержувачів перших посвідок на проживання в країнах-членах ЄС.