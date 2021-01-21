Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

Четверг, 21 января 2021, 16:14

В частном доме престарелых в Харькове в результате пожара погибли 15 человек.

Источник: Официальный сайт ГСЧС

Дословно: "15:03 в пгт. Харьков на ул. Нижняя Гиевськая, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы".

 
Фото: ГСЧС

Детали: Указывается что в 16:14 пожар локализован на площади 100 кв.м, а в 16:53 - ликвидирован. К тушению привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

По этому адресу в Харькове находится пансионат для пожилых людей "Золотое время".

В Офисе генпрокурора уже открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Украинская правда
Темы: Харьковчрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка

ОбновленоСБУ пришла в главный офис Киевводоканала - на взятке поймали чиновника

НБУ сохранил учетную ставку 6% и ожидает высокую инфляцию в 2021 году

Судья от Украины раскритиковала решение ЕСПЧ по делу "Грузия против РФ"

письмоБоевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" – правозащитники

Все новости...
Харьков
Из-за трагедии в Харькове Шмыгаль созывает правительство
Офис генпрокурора назвал предварительную причину пожара в доме престарелых
Зеленский отреагировал на пожар в Харькове и дал поручение Авакову
Последние новости
17:25
Россия хочет оштрафовать почти все соцсети из-за "призывов к митингу"
17:22
Украина инициировала в ПАСЕ дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму
17:17
НБУ планирует сохранить объем международных резервов благодаря финансированию от МВФ
17:12
Из-за трагедии в Харькове Шмыгаль созывает правительство
17:10
Суд разблокировал очередное препятствие на пути приватизации "Центрэнерго"
17:09
Офис генпрокурора назвал предварительную причину пожара в доме престарелых
17:09
Зеленский отреагировал на пожар в Харькове и дал поручение Авакову
16:45
Джима выиграла первую медаль для сборной Украины по биатлону в сезоне
16:28
Украинцы, которые переболели COVID-19, чаще испытывают тревогу, усталость и расстройства сна. опросы
16:14
фото, видеоВ результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!