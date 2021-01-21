В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

В частном доме престарелых в Харькове в результате пожара погибли 15 человек.

Источник: Официальный сайт ГСЧС

Дословно: "15:03 в пгт. Харьков на ул. Нижняя Гиевськая, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы".

Фото: ГСЧС

Детали: Указывается что в 16:14 пожар локализован на площади 100 кв.м, а в 16:53 - ликвидирован. К тушению привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

По этому адресу в Харькове находится пансионат для пожилых людей "Золотое время".

В Офисе генпрокурора уже открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.