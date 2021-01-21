Джима виграла першу медаль для збірної України з біатлону в сезоні

Українська біатлоністка Юлія Джима виграла "срібло" в індивідуальній гонці на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві.

Джерело: трансляція перегонів

Деталі: Українка була точною на всіх чотирьох вогневих рубежах, не допустивши жодного промаху.

Першою стала австрійка Ліза-Тереза Гаузер, яка хоч і припустилася одного промаху, випередила Джиму на 43,7 секунди.

Третьою стала Анаіз Шевальє-Буше з Франції, яка з одним промахом програла українці 20 секунд.

Олена Підгрушна з одним промахом фінішувала 16-ю, Валентина Семеренко з двома промахами - 28-а, Дар'я Блашко з трьома хибами на 57-му місці.

Друге місце Джими принесло перший подіум для України в цьому сезоні.