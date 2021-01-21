Джима виграла першу медаль для збірної України з біатлону в сезоні
Четвер, 21 січня 2021, 16:45
Українська біатлоністка Юлія Джима виграла "срібло" в індивідуальній гонці на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві.
Джерело: трансляція перегонів
Деталі: Українка була точною на всіх чотирьох вогневих рубежах, не допустивши жодного промаху.
Першою стала австрійка Ліза-Тереза Гаузер, яка хоч і припустилася одного промаху, випередила Джиму на 43,7 секунди.
Третьою стала Анаіз Шевальє-Буше з Франції, яка з одним промахом програла українці 20 секунд.
Олена Підгрушна з одним промахом фінішувала 16-ю, Валентина Семеренко з двома промахами - 28-а, Дар'я Блашко з трьома хибами на 57-му місці.
Друге місце Джими принесло перший подіум для України в цьому сезоні.
Євген Будерацький, УП