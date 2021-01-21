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Джима выиграла первую медаль для сборной Украины по биатлону в сезоне

Четверг, 21 января 2021, 16:45

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

Источник: трансляция гонки

Детали: Украинка была точной на всех четырех огневых рубежах, не допустив ни одного промаха.

Первой стала австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая хоть и допустила один промах, но опередила Джиму на 43,7 секунды.

Третьей стала Анаиз Шевалье-Буше из Франции, которая с одним промахом проиграла украинке 20 секунд.

Второе место Джимы принесло первый подиум для Украины в этом сезоне.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: биатлон


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