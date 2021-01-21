Джима выиграла первую медаль для сборной Украины по биатлону в сезоне
Четверг, 21 января 2021, 15:45
Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
Источник: трансляция гонки
Детали: Украинка была точной на всех четырех огневых рубежах, не допустив ни одного промаха.
Первой стала австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая хоть и допустила один промах, но опередила Джиму на 43,7 секунды.
Третьей стала Анаиз Шевалье-Буше из Франции, которая с одним промахом проиграла украинке 20 секунд.
Елена Пидгрушная с одним промахом финишировала 16-й, Валентина Семеренко с двумя промахами - двадцать восьмой, Дарья Блашко с тремя недостатками на 57-м месте.
Второе место Джимы принесло первый подиум для Украины в этом сезоне.
Евгений Будерацкий, УП