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Європарламент закликав ввести нові санкції проти РФ і зупинити "Північний потік-2" за Навального

Четвер, 21 січня 2021, 16:53

Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав до посилення санкцій та інших обмежувальних кроків у зв’язку з арештом російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію, яка не є юридично зобов’язуючою, підтримав 581 євродепутат, 50 проголосували проти і 44 утрималися.

У документі євродепутати найрішучішим чином засуджують поведінку Російської Федерації", яку вони вважають невідповідною для члена Ради Європи та ОБСЄ.

Тому вони закликають Раду Європи і ОБСЄ вжити відповідних заходів для оцінки порушень зобов'язань, взятих на себе Російською Федерацією.

В окремому пункті резолюції європарламентарі закликають Комітет міністрів і держави-члени Ради Європи використати повноваження, закріплені в статті 46 (4) Європейської конвенції з прав людини, щоб розпочати процедуру покарання проти Росії в Європейському суді з прав людини. 

Варто підкреслити, що мова йде про виключну процедуру покарання країни-члена Ради Європи, яка не виконує рішення ЄСПЛ. Донині таку процедуру порушували тільки один раз проти Азербайджану, і вона не завершена. Процедура покарання може призвести до припинення прав держави в Раді Європи.

Крім того, Євродепутати також закликають ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах. Зокрема, вони вимагають негайно припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

В окремому пункті міститься заклик депутатів до Ради ЄС ввести санкції проти російських олігархів, пов'язаних з режимом, і членів найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна, а також проти російських пропагандистів, які володіють активами в ЄС і користуються свободою пересування там.

Європарламент також просить суттєво посилити обмежувальні заходи ЄС щодо Росії, в тому числі шляхом накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та ув'язнення Навального.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейський союз буде враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Навального та вимагають звільнити опозиціонера. 

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіяНавальнийсанкції
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