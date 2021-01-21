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Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ и остановить "Северный поток-2" из-за Навального

Четверг, 21 января 2021, 17:53

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию, которая не является юридически обязывающей, поддержал 581 евродепутат, 50 проголосовали против и 44 воздержались.

В документе евродепутаты "самым решительным образом осуждают поведение Российской Федерации", которое они считают неприемлемым для члена Совета Европы и ОБСЕ.

Поэтому они призывают Совет Европы и ОБСЕ принять соответствующие меры для оценки нарушений обязательств, взятых на себя Российской Федерацией.

В отдельном пункте резолюции европарламентарии призывают Комитет министров и государства-члены Совета Европы воспользоваться полномочиями, закрепленными в статье 46 (4) Европейской конвенции по правам человека, чтобы начать процедуру наказания России в Европейском суде по правам человека.

Следует подчеркнуть, что речь идет об исключительной процедуре наказания страны-члена Совета Европы, которая не выполняет решения ЕСПЧ. До этого такую ​​процедуру запускали только один раз против Азербайджана, и она не была завершена. Процедура наказания может привести к прекращению прав государства в Совете Европы.

Евродепутаты также призывают ЕС и его государства-члены критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах. В частности, они требуют немедленно остановить проект "Северный поток-2".

Кроме того, Евродепутаты также призывают ЕС и его государства-члены критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах. В частности, они требуют немедленно прекратить строительство газопровода "Северный поток-2".

В отдельном пункте содержится призыв депутатов к Совету ЕС ввести санкции против российских олигархов, связанных с режимом, и членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также против российских пропагандистов, владеющих активами в ЕС и пользующихся свободой передвижения там.

Европарламент также просит существенно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, в том числе путем наложения санкций на физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и заключении Навального.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет учитывать ситуацию с Навальным при формировании своей политики в отношении РФ.

Напомним, в Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексея Навального после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение из-за отравления.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

Темы: ЕСРосcияНавальныйсанкции


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