Українські моряки незаконно працювали в портах окупованого Криму – СБУ

В Одесі Служба безпеки викрила та блокувала схему незаконного переправлення моряків через державний кордон на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що оборудку організувало керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони наймали на свої судна українських моряків, після чого буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. Так моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окупований півострів.

Правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах компанії та знайшли докази, що вказують на організацію незаконних каналів переправлення моряків на роботу в українських портах у тимчасово окупованому Криму.