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Украинские моряки незаконно работали в портах оккупированного Крыма – СБУ

Четверг, 21 января 2021, 17:02
Украинские моряки незаконно работали в портах оккупированного Крыма – СБУ

В Одессе Служба безопасности разоблачила и блокировала схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию АР Крым.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что сделку организовало руководство одной из международных групп морских компаний.  Они нанимали на свои суда украинских моряков, после чего буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированного Крыма и после выполнения работ возвращались в украинские порты.  Так моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированный полуостров.

Правоохранители провели двенадцать обысков в помещениях и судах компании и нашли доказательства, указывающие на организацию незаконных каналов переправки моряков на работу в украинских портах во временно оккупированном Крыму.

 

Украинская правда
Темы: СБУКрымоккупацияОдесса
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