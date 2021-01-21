В Одессе Служба безопасности разоблачила и блокировала схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно аннексированную территорию АР Крым.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что сделку организовало руководство одной из международных групп морских компаний. Они нанимали на свои суда украинских моряков, после чего буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированного Крыма и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Так моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированный полуостров.

Правоохранители провели двенадцать обысков в помещениях и судах компании и нашли доказательства, указывающие на организацию незаконных каналов переправки моряков на работу в украинских портах во временно аннексированном Крыму.