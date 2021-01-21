Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинские моряки незаконно ездили в Крым на работу – СБУ

Четверг, 21 января 2021, 18:02

В Одессе Служба безопасности разоблачила и блокировала схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно аннексированную территорию АР Крым.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что сделку организовало руководство одной из международных групп морских компаний.  Они нанимали на свои суда украинских моряков, после чего буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированного Крыма и после выполнения работ возвращались в украинские порты.  Так моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированный полуостров.

Правоохранители провели двенадцать обысков в помещениях и судах компании и нашли доказательства, указывающие на организацию незаконных каналов переправки моряков на работу в украинских портах во временно аннексированном Крыму.

 

Украинская правда
Темы: СБУКрымоккупацияОдесса


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пожар в Харькове: полиция задержала управляющего пансионата, у дома владелицы выставлен наряд

Джима выиграла первую медаль для сборной Украины по биатлону в сезоне

фото, видеоВ результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка

ОбновленоСБУ пришла в главный офис Киевводоканала - на взятке поймали чиновника

НБУ сохранил учетную ставку 6% и ожидает высокую инфляцию в 2021 году

Все новости...
СБУ
СБУ пришла в главный офис Киевводоканала - на взятке поймали чиновника
Активисту Шария принесли повестку в СБУ
В Одесской области задержали боевика, который помогал армии РФ попасть на Донбасс - СБУ
Последние новости
18:13
Врачи предупреждают о сезоне "ветрянки"
18:02
фотоУкраинские моряки незаконно работали в портах оккупированного Крыма – СБУ
17:53
Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ и остановить "Северный поток-2" из-за Навального
17:35
Закрытие межбанка: гривня ослабла к евро
17:33
Пожар в Харькове: полиция задержала управляющего пансионата, у дома владелицы выставлен наряд
17:25
Митинги за Навального: в России оштрафуют почти все соцсети
17:24
"Укрзализныця" в 2020 году купила 28 пассажирских вагонов
17:22
Украина инициировала в ПАСЕ дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму
17:17
НБУ планирует сохранить объем международных резервов благодаря финансированию от МВФ
17:12
Из-за трагедии в Харькове Шмыгаль созывает правительство
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!