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У Британії вже майже 5 млн людей отримали першу дозу вакцини

Четвер, 21 січня 2021, 20:08

У Великій Британії майже п’ять мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Розкриваючи останні дані, міністр охорони здоров’я заявив, що 63% мешканців будинків літніх людей, отримали принаймні одну дозу вакцини. За словами міністра, Національна служба здоров’я робить щохвилини по 200 щеплень.

Разом з тим протягом останньої доби у Британії зафіксували 1290 смертей від коронавірусної хвороби та 37892 нових випадки.

Ці дані з'явилися на наступний день після того, як Британія повідомила про нові рекордні цифри летальних випадків два дні поспіль, із 1820 смертельними випадками в середу, що є найвищим показником за час пандемії.

Ці цифри з’явилися після того, як дослідники стверджували, що зараження коронавірусом не сповільнилося і, можливо, навіть зросло у перші дні останнього національного карантину.

Основне дослідження REACT-1 в Імперському коледжі в Лондоні зазначає: "Протягом перших 10 днів третього локдауну ... поширеність COVID-19 була дуже високою, не маючи ознак зниження".



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