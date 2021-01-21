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В Британии уже почти 5 млн человек получили первую дозу вакцины

Четверг, 21 января 2021, 19:08

В Великобритании почти пять миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Раскрывая последние данные, министр здравоохранения заявил, что 63% жителей домов престарелых, получили хотя бы одну дозу вакцины. По словам министра, Национальная служба здоровья делает ежеминутно по 200 прививок.

Вместе с тем за последние сутки в Великобритании зафиксировали 1290 смертей от коронавирусной болезни и 37892 новых случая.

Эти данные появились на следующий день после того, как Великобритания сообщила о новых рекордные цифры летальных случаев два дня подряд, с 1820 смертельными случаями в среду, что является самым высоким показателем за время пандемии.

Эти цифры появились после того, как исследователи утверждали, что заражение коронавируса НЕ замедлился и, возможно, даже возросло в первые дни последнего национального карантина.

Основное исследования REACT-1 в Имперском колледже в Лондоне отмечает: "В течение первых 10 дней третьего локдауна... распространенность COVID-19 была очень высокой, не имея признаков снижения".

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