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Байден хоче продовжити на 5 років ядерний договір з РФ – Білий дім

Четвер, 21 січня 2021, 22:52
Байден хоче продовжити на 5 років ядерний договір з РФ – Білий дім

Адміністрація Байдена пропонує Росії п'ятирічне продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Джерела: "Європейська правда" з посиланням на APThe Hill

Деталі: Пропозицію вже передали російській стороні. Американська адміністрація ще не робила публічних оголошень з приводу договору.

Термін дії договору закінчується в лютому і він є останньою угодою, що обмежує ядерну зброю США та Росії.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Можливість продовження договору існує, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

Upd. Те, що адміністрація Байдена буде домагатися продовження договору Росією, підтвердила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі під час брифінгу в четвер.

Вона заявила, що продовження договору, єдиного великого пакту про озброєння між США і Росією, необхідне з урахуванням все більш ворожої поведінки Москви.

Пряма мова Псакі: "Президент вже давно ясно дав зрозуміти, що договір відповідає інтересам нацбезпеки Сполучених Штатів, і це продовження має ще більший сенс, коли відносини з Росією є ворожими, як це відбувається нині".

Читайте також Ядерний виклик для Джо Байдена: чи продовжать США договір з РФ

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