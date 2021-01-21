Администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), ограничивающего количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Предложение уже передали российской стороне. Американская администрация еще не делала публичных объявлений по поводу договора.

Срок действия договора истекает в феврале и он является последним соглашением, ограничивающим ядерное оружие США и России.

Подписанный на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления договора существует, поскольку еще в декабря 2019 года Москва выразила намерение продолжить новый СНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

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