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Байден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ – Белый дом

Четверг, 21 января 2021, 22:52
Байден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ – Белый дом

Администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), ограничивающего количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP, The Hill

Детали: Предложение уже передали российской стороне.

Срок действия договора истекает в феврале и он является последним соглашением, ограничивающим ядерное оружие США и России.

Подписанный на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления договора существует, поскольку еще в декабря 2019 года Москва выразила намерение продолжить новый СНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

Upd. То, что администрация Байдена будет добиваться продления договора Россией, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг во время брифинга.

Она заявила, что продление договора, единственного крупного пакта о вооружениях между США и Россией, необходимо с учетом все более враждебного поведения Москвы.

Прямая речь Псаки: "Президент уже давно ясно дал понять, что договор отвечает интересам нацбезопасности Соединенных Штатов, и это продление имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными, как это происходит в настоящее время".

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