Нардепи зі "Слуги народу" та "ЄС" цікавилися в’їздом в Україну росіян, яким це заборонено – "Схеми"

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Васильковський лобіював приїзд в Україну російського співака Елджея – попри те, що на той момент для нього діяла заборона СБУ на в’їзд через гастролі у Криму після окупації українського півострова Росією.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на матеріал проєкту "Схеми", народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: Як з’ясували журналісти, 19 травня 2020 року Ігор Васильковський направив депутатське звернення на ім’я голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки, у якому просив повідомити офіційну позицію та роз’яснення "щодо можливості в’їзду та допуску до участі у гастрольних заходах на території України громадянина Росії Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім – Елджей)".

Таке прохання нардеп пояснив тим, що до нього з цим питанням раніше звернулись організатори концертів та гастролей в Одесі та області. На запитання, в чиїх інтересах "слуга народу" писав звернення, Васильковський відповів: "В інтересах Елджея, він хлопець творчий, має виступати".

Прикордонники надали таку відповідь на звернення народного депутата: "Державна прикордонна служба України готова надати дозвіл на перетинання державного кордону України зазначеному у вашому листі іноземцю у разі виконання ним усіх умов в'їзду в Україну, визначених статтею 8 Закону "Про прикордонний контроль".

У 2018 році СБУ заборонила Елджею відвідувати Україну – строком на 3 роки. Парасюк помітив у YouTube виступ співака у Коктебелі, вже після окупації Росією Криму. У червні 2020 року за позовом Елджея Окружний адмінсуд Києва скасував йому заборону на в'їзд. Одна із мотивацій рішення – суд помітив, що відео перебування Елджея в Криму містить напис "відео недоступне".

В СБУ це рішення суду не оскаржували.

Журналісти також розповідають, що Гончаренко у депутатському зверненні до СБУ та ДПСУ цікавився можливістю в’їзду в Україну російських акторів, які відвідували Крим після окупації Росією або публічно схвалювали окупацію півострова, а деякі з них офіційно включені до "переліку осіб Міністерства культури України, які становлять загрозу нацбезпеці".

17 лютого 2020 року Гончаренко направив до СБУ та прикордонників листа із проханням надати "офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд" вісьмом артистам із Росії. Таке звернення депутат з ЄС пояснив тим, що до нього звернулась директорка "Московського театру "Школа сучасної п’єси" – "з клопотанням з метою організації гастролей артистів трупи цього театру в Україну", орієнтовно – навесні-влітку 2020 року.

Гончаренко відреагував на цей матеріал у своєму Telegram.

Пряма мова Гончаренка: "До мене звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру "Школа сучасної п’єси". Він хотів провести гастролі в Україні. Звернувся з питанням, чи можна трупі театру в’їжджати в Україну.

Я просто перенаправив до СБУ інформацію з запитом: чи можна цим людям в’їжджати в Україну? СБУ відповіла, що не може надати мені цю інформацію".