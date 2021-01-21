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Нардепы из "Слуги народа" и "ЕС" интересовались въездом в Украину россиян, которым это запрещено – "Схемы"

Четверг, 21 января 2021, 22:27
Нардепы из Слуги народа и ЕС интересовались въездом в Украину россиян, которым это запрещено – Схемы

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский лоббировал приезд в Украину российского певца Элджея - несмотря на то, что на тот момент для него действовал запрет СБУ на въезд из-за гастролей в Крыму после аннексии украинского полуострова Россией.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на материал проекта "Схемы", народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: Как выяснили журналисты, 19 мая 2020 Игорь Васильковский направил депутатское обращение на имя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки, в котором просил сообщить официальную позицию и разъяснения "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - Элджей) ".

Такую просьбу нардеп объяснил тем, что к нему с этим вопросом ранее обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.  На вопрос, в чьих интересах "слуга народа" писал обращение, Васильковский ответил: "В интересах Елджея, он парень творческий, должен выступать".

Пограничники дали такой ответ на обращение народного депутата: "Государственная пограничная служба Украины готова разрешить пересечения государственной границы Украины указанному в вашем письме иностранцу в случае выполнения им всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 Закона "О пограничном контроле".

В 2018 году СБУ запретила ЭлДжи посещать Украину - сроком на 3 года.  Парасюк заметил в YouTube выступление певца в Коктебеле, уже после аннексии Россией Крыма.  В июне 2020 по иску Елджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд.  Одна из мотиваций решения - суд заметил, что видео пребывания Елджея в Крыму содержит надпись "видео недоступно".

В СБУ это решение суда не обжаловали.

Журналисты рассказывают, что Гончаренко в депутатском обращении к СБУ и ГНСУ интересовался возможностью въезда в Украину российских актеров, которые посещали Крым после оккупации Россией или публично одобряли аннексию полуострова, а некоторые из них официально включены в "список лиц Министерства культуры Украины, что представляют угрозу нацбезопасности".

17 февраля 2020 Гончаренко направил в СБУ и пограничникам письмо с просьбой предоставить "официальную информацию об отсутствии запрета на въезд" восьми артистов из России.  Такое обращение депутат из ЕС объяснил тем, что к нему обратилась директор "Московского театра "Школа современной пьесы" "с ходатайством в целях организации гастролей артистов труппы этого театра в Украине", ориентировочно - весной-летом 2020 года.

Гончаренко отреагировал на этот материал в своем Telegram.

Прямая речь Гончаренко: "Ко мне обратился Иосиф Райхельгауз, основатель театра "Школа современной пьесы".  Он хотел провести гастроли в Украине.  Обратился с вопросом, можно труппе театра въезжать в Украину.

Я просто перенаправил в СБУ информацию по запросу: можно ли этим людям въезжать в Украину?  СБУ ответила, что не может предоставить мне эту информацию.

Ну и конечно, я никогда не поддержу никаких высказываний о том, что Крым не является частью Украины. Думаю, это и напоминать не нужно".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаПограничная службаоккупацияКрым
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