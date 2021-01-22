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Байден будет требовать у разведки отчета относительно возможного вмешательства РФ в выборы – WP

Пятница, 22 января 2021, 02:02

Новоизбранный президент США Джо Байден будет требовать у Директората национальной разведки предоставить полную оценку относительно возможного вмешательства России в выборы 2020 года в США, использования химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального, и вознаграждения за уничтожение американских солдат в Афганистане.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников США, передает Голос Америки

Детали: Байден также потребует оценки по масштабному хакерской нападения на американские учреждения, в котором многие аналитики и чиновников обвинили Россию. По словам собеседника издания, предоставленная разведкой оценка будет использована администрацией Байдена для планирования ответа на агрессию России в предстоящие годы.

Эксперт по России Анджела Стент, который занимал высокие должности в разведке при администрации Джорджа Буша-младшего, заявила WP, что администрация Байдена первая за многие годы", которая не пришла к власти с обещаниями построить теплые отношения с Россией".

Между тем в четверг бывший посол США в Чехии Эндрю Шапиро заявил, что США должны предупредить Россию, что любой ущерб Навальному приведет к "значительным санкций не только в отношении всех причастных, но и против клептократических союзников Путина".

Темы: РосcияБайден


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