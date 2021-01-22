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По всій Росії затримують соратників Навального

П'ятниця, 22 січня 2021, 04:41

21 січня в Росії поліція продовжила затримувати соратників засновника Фонду боротьби з корупцією, опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Медуза

Деталі: Затримання проходили в Москві та в інших містах РФ.      Зокрема в російській столиці затримали співробітника відділу розслідувань ФБК Георгія Албурова, його відвезли на автозаку у відділок. Також поліція прийшла додому до прес-секретаря Навального Кіри Ярмиш. Вона більше години не відкривала поліцейським двері, ті погрожували, що складуть на неї за це адміністративний протокол. Через кілька хвилин після того, як до неї прийшла адвокат, Ярмиш затримали. Поліцейські почали огляд її квартири.

Адвоката і Ярмиш, як повідомляє ТАСС, затримали за заклики до участі в несанкціонованій акції. 

Також поліцейські приходили до координатора московського штабу Навального Олегу Степанову, але його не було вдома. За його словами, в цей момент там знаходилася журналістка Єлизавета Нестерова. Перед візитом поліції в будинку Степанова зникло світло, Степанов попросив МВС включити електрику. Нестерова стверджує, що поліція чекає Олега Степанова, але той "надійно захований".

Раніше поліція проводила масовий поквартирний обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів. Їх застерігають від участі в мітингах на підтримку Навального.

Теми: РосіяНавальний


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