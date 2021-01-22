Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Росії затримують соратників Навального

П'ятниця, 22 січня 2021, 03:41
По всій Росії затримують соратників Навального

21 січня в Росії поліція продовжила затримувати соратників засновника Фонду боротьби з корупцією, опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Медуза

Деталі: Затримання проходили в Москві та в інших містах РФ.      Зокрема в російській столиці затримали співробітника відділу розслідувань ФБК Георгія Албурова, його відвезли на автозаку у відділок. Також поліція прийшла додому до прес-секретаря Навального Кіри Ярмиш. Вона більше години не відкривала поліцейським двері, ті погрожували, що складуть на неї за це адміністративний протокол. Через кілька хвилин після того, як до неї прийшла адвокат, Ярмиш затримали. Поліцейські почали огляд її квартири.

Адвоката і Ярмиш, як повідомляє ТАСС, затримали за заклики до участі в несанкціонованій акції. 

Також поліцейські приходили до координатора московського штабу Навального Олегу Степанову, але його не було вдома. За його словами, в цей момент там знаходилася журналістка Єлизавета Нестерова. Перед візитом поліції в будинку Степанова зникло світло, Степанов попросив МВС включити електрику. Нестерова стверджує, що поліція чекає Олега Степанова, але той "надійно захований".

Раніше поліція проводила масовий поквартирний обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів. Їх застерігають від участі в мітингах на підтримку Навального.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяНавальний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
Усі новини...
Реклама: