Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей России задерживают соратников Навального. 

Пятница, 22 января 2021, 03:41
По всей России задерживают соратников Навального. 

21 января в России полиция продолжила задерживать соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального. 

Источник: Медуза

Детали: Задержания проходили в Москве и в других городах РФ. С российской столице задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, его увезли на автозаке в ОВД. Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее за это административный протокол. Спустя несколько минут после того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали. Полицейские начали осмотр квартиры пресс-секретаря Навального. 

Албурова и Ярмыш, как сообщает ТАСС, задержали за призывы к участию в несанкционированной акции. Ярмыш оставили на ночь в полиции.

Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не оказалось дома. По его словам, в этот момент там находилась журналистка Елизавета Нестерова. Перед визитом полиции в доме Степанова пропал свет, Степанов попросил МВД включить электричество. Нестерова утверждает, что полиция ждет Олега Степанова, но тот "надежно спрятан".

Ранее полиция проводила массовый поквартирный обход сотрудников ФБК, журналистов и активистов. Их предостерегают от участия в митингах в поддержку Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: