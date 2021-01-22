По всей России задерживают соратников Навального. 

21 января в России полиция продолжила задерживать соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Медуза

Детали: Задержания проходили в Москве и в других городах РФ. С российской столице задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, его увезли на автозаке в ОВД. Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее за это административный протокол. Спустя несколько минут после того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали. Полицейские начали осмотр квартиры пресс-секретаря Навального.

Албурова и Ярмыш, как сообщает ТАСС, задержали за призывы к участию в несанкционированной акции. Ярмыш оставили на ночь в полиции.

Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но его не оказалось дома. По его словам, в этот момент там находилась журналистка Елизавета Нестерова. Перед визитом полиции в доме Степанова пропал свет, Степанов попросил МВД включить электричество. Нестерова утверждает, что полиция ждет Олега Степанова, но тот "надежно спрятан".

Ранее полиция проводила массовый поквартирный обход сотрудников ФБК, журналистов и активистов. Их предостерегают от участия в митингах в поддержку Навального.