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Байден оприлюднив стратегію по боротьбі з COVID-19

П'ятниця, 22 січня 2021, 05:11

Новообраний президент США Джо Байден оприлюднив всеосяжну стратегію боротьби з пандемією COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Національна стратегія боротьби з COVID-19 Байдена фокусується на прискоренні вакцинації і уповільненні розповсюдження вірусу за допомогою більш широкого носіння масок, більшої кількості тестів та інших заходів громадської охорони здоров'я.

Пряма мова: "Нам знадобляться місяці, щоб все виправити. Але дозвольте мені бути настільки ж ясним - ми пройдемо через це".

Деталі: Він також підписав 10 указів, спрямованих на пом'якшення кризи суспільної охорони здоров'я.

Так, Байден видав у четвер виконавчий указ, який зобов'яже людей, які прибувають в США на літаку, проходити карантин.

Крім того, адміністрація Байдена вводить нові вимоги до тестування на коронавірус майже для всіх міжнародних авіапасажирів, починаючи з вівторка.

Згідно з новими правилами, всі пасажири, що прямують в США у віці від 2 років і старше, повинні отримати негативні результати тесту COVID-19 перед польотом.

Адміністрація Байдена також оголосила, що знову введе заборони на в'їзд для більшості неамериканських громадян, які недавно були в Бразилії, Великобританії, Ірландії і більшої частини континентальної Європи.

Крім іншого, президент США підписав указ, який наказує федеральним агентствам використовувати Закон про виробництво воєнного часу (DPA) та інші повноваження для закриття дефіциту поставок предметів, необхідних для реагування на COVID-19, включаючи захисне обладнання для медичних працівників, лабораторне обладнання і матеріали для прискорення виробництва вакцин.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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