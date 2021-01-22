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Байден обнародовал стратегию по борьбе с COVID-19

Пятница, 22 января 2021, 04:57

Новоизбранный президент США Джо Байден обнародовал всеобъемлющую стратегию борьбы с пандемией COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Национальная стратегия борьбы с COVID-19 Байдена фокусируется на ускорении вакцинации и замедлении распространения вируса с помощью более широкого ношения масок, большего количества тестов и других мер общественного здравоохранения.

Прямая речь: "Нам понадобятся месяцы, чтобы все исправить. Но позвольте мне быть столь же ясным - мы пройдем через это".

Он также подписал 10 указов, направленных на смягчение кризиса общественного здравоохранения.

Так, Байден издал в четверг исполнительный указ, который обяжет людей, прибывающих в США на самолете, проходить карантин.

Кроме того, администрация Байдена вводит новые требования к тестированию на коронавирус почти для всех международных авиапассажиров, начиная со вторника.

Согласно новым правилам, все пассажиры, направляющиеся в США в возрасте от 2 лет и старше, должны получить отрицательные результаты теста COVID-19 перед полетом.

Администрация Байдена также объявила, что вновь введет запреты на въезд для большинства неамериканских граждан, которые недавно были в Бразилии, Великобритании, Ирландии и большей части континентальной Европы.

Помимо прочего, президент США подписал указ, который предписывает федеральным агентствам использовать Закон о производстве военного времени (DPA) и другие полномочия для закрытия дефицита поставок предметов, необходимых для реагирования на COVID-19, включая защитное оборудование для медицинских работников, лабораторное оборудование и материалы для ускорения производства вакцин.

Темы: СШАкоронавирус


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