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Мер Ріо-де-Жанейро повідомив, що Карнавал у липні неможливий

П'ятниця, 22 січня 2021, 08:18

Новий мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес заявив, що в липні 2021 року неможливо буде провести Карнавал, але він сподівається провести його після вакцинації у 2022 році.

Джерело: Twitter Паеса

Пряма мова: "Без сумніву, в 2022 році ми зможемо (всі вакциновані належним чином) святкувати життя і нашу культуру з усією інтенсивністю, на яку ми заслуговуємо.

Це святкування вимагає великої підготовки з боку державних органів, асоціацій та установ самби. Щось неможливо зробити в цей момент. Таким чином, я хотів би повідомити вам, що в середині 2021 року в нас не буде карнавалу.

Я ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу і ясного бачення економічної важливості цієї культурної події для нашого міста. Однак поки що думати немає сенсу, що ми зможемо провести карнавал у липні"..

Деталі: Епідемія COVID-19 забрала понад 200 тисяч життів у Бразилії, що є другим за величиною показником у світі після Сполучених Штатів Америки.



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