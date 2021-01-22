Мер Ріо-де-Жанейро повідомив, що Карнавал у липні неможливий

Новий мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес заявив, що в липні 2021 року неможливо буде провести Карнавал, але він сподівається провести його після вакцинації у 2022 році.

Джерело: Twitter Паеса

Пряма мова: "Без сумніву, в 2022 році ми зможемо (всі вакциновані належним чином) святкувати життя і нашу культуру з усією інтенсивністю, на яку ми заслуговуємо.

Це святкування вимагає великої підготовки з боку державних органів, асоціацій та установ самби. Щось неможливо зробити в цей момент. Таким чином, я хотів би повідомити вам, що в середині 2021 року в нас не буде карнавалу.

Я ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу і ясного бачення економічної важливості цієї культурної події для нашого міста. Однак поки що думати немає сенсу, що ми зможемо провести карнавал у липні"..

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

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