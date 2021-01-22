Мэр Рио-де-Жанейро сообщил, что Карнавал в июле невозможен 

Новый мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес заявил, что в июле 2021 года невозможно будет провести Карнавал, но он надеется провести его после вакцинации в 2022 году.

Источник: Twitter Паеса

Прямая речь: "Несомненно, в 2022 году мы сможем (все вакцинированные должным образом) праздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которой мы заслуживаем.

Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. Что-то невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала.

Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако пока что думать бессмысленно, что мы сможем провести карнавал в июле"..

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

Детали: Эпидемия COVID-19 унесла более 200 тысяч жизней в Бразилии, что является вторым по величине показателем в мире после Соединенных Штатов Америки.