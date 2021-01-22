COVID в Україні: 5,3 тисячі випадків, 1,9 тисячі госпіталізацій за добу

За добу 21 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 348 особам, госпіталізували 1 900 хворих, не змогли врятувати 163 пацієнтів, водночас одужали 14 239 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих 164 дитини та 225 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків у четвер зареєстрували у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Летальних випадків найбільше 21 січня зафіксували у Дніпропетровській області (21), Києві, Львівській та Харківській областях (по 14), Запорізькій (12), Миколаївській (11) і Сумській (10) областях.

За минулу добу провели 43 593 тестування: методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 182 969 осіб, із них 928 969 осіб одужали, а 21 662 особи померли.

За офіційними даними, в активній фазі зараз хвороба у 232 338 мешканців України.

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