Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID в Украине: 5,3 тысячи случаев, 1,9 тысячи госпитализаций за сутки

Пятница, 22 января 2021, 08:25

За сутки 21 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 348 лицам, госпитализировали 1 900 больных, не смогли спасти 163 пациентов, в то же время выздоровели 14 239 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых больных 164 ребенка и 225 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали в г.. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

За минувшие сутки провели 43 593 тестирования: методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 182 969 человек, из них 928 969 человек выздоровели, а 21 662 человека умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоБайден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ – Белый дом

видеоНардепы из "Слуги народа" и "ЕС" интересовались въездом в Украину россиян, которым это запрещено – "Схемы"

видеоПередача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук

Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану

Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

В Украине проверят все дома престарелых после трагедии в Харькове

Все новости...
коронавирус
В ВОЗ отреагировали на планы США вернуться в организацию
Байден обнародовал стратегию по борьбе с COVID-19
В мире за сутки диагностировали еще полмиллиона заражений COVID-19
Последние новости
08:25
COVID в Украине: 5,3 тысячи случаев, 1,9 тысячи госпитализаций за сутки
08:18
Мэр Рио-де-Жанейро сообщил, что Карнавал в июле невозможен 
08:00
Главные новости четверга и ночи: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану
07:26
ООС: снайпер убил украинского военного
06:38
В ВОЗ отреагировали на планы США вернуться в организацию
06:11
Байден обнародовал стратегию по борьбе с COVID-19
04:41
По всей России задерживают соратников Навального. 
02:53
Оккупанты застрелили военнослужащего Объединенных сил
02:24
79-и нардепам не дадут зарплаты за декабрь
02:02
Байден будет требовать у разведки отчета относительно возможного вмешательства РФ в выборы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!