Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Украине: 5,3 тысячи случаев, 1,9 тысячи госпитализаций за сутки

Пятница, 22 января 2021, 07:25
COVID в Украине: 5,3 тысячи случаев, 1,9 тысячи госпитализаций за сутки

За сутки 21 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 348 лицам, госпитализировали 1 900 больных, не смогли спасти 163 пациентов, в то же время выздоровели 14 239 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и данные СНБО

Детали: Среди новых больных 164 ребенка и 225 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали в г.. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Летальных случаев больше всего 21 января зафиксировали в Днепропетровской области (21), Киеве, Львовской и Харьковской областях (по 14), Запорожской (12), Николаевской (11) и Сумской (10) областях.

За минувшие сутки провели 43 593 тестирования: методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 182 969 человек, из них 928 969 человек выздоровели, а 21 662 человека умерли.

По официальным данным, в активной фазе сейчас болезнь у 232 338 жителей Украины.

 
Динамика эпидемии COVID-19 в Украине
УП

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: