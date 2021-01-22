COVID в Украине: 5,3 тысячи случаев, 1,9 тысячи госпитализаций за сутки

За сутки 21 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 348 лицам, госпитализировали 1 900 больных, не смогли спасти 163 пациентов, в то же время выздоровели 14 239 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и данные СНБО

Детали: Среди новых больных 164 ребенка и 225 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев в четверг зарегистрировали в г.. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Летальных случаев больше всего 21 января зафиксировали в Днепропетровской области (21), Киеве, Львовской и Харьковской областях (по 14), Запорожской (12), Николаевской (11) и Сумской (10) областях.

За минувшие сутки провели 43 593 тестирования: методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 182 969 человек, из них 928 969 человек выздоровели, а 21 662 человека умерли.

По официальным данным, в активной фазе сейчас болезнь у 232 338 жителей Украины.

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