Українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця біля Ейфелевої вежі.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у коментарі УНІАН, пише "Європейська правда".

"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами", - повідомив речник.

"Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку із рідними українця", - додав Ніколенко.

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що тримає дану ситуацію на контролі.

Трагічний випадок у Парижі з побиттям невідомими українського підлітка Юрія. Молимося за його одужання. Наші консули у постійному контакті з рідними юнака і взаємодіють з французькими правоохоронцями для швидкого і об’єктивного розслідування.Тримаю питання на особистому контролі. pic.twitter.com/80RGAhSW74 — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 21, 2021

За даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-літнього українця, який у важкому стані перебуває у реанімації в комі. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.