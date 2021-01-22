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В Париже жестоко избили украинского подростка, дипломаты обратились в прокуратуру

Пятница, 22 января 2021, 09:26

Украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца у Эйфелевой башни.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии УНИАН, пишет "Европейская правда".

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Потерпевший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", - сообщил пресс-секретарь.

"Дипучреждение обратилась с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родственниками украинца", - добавил Николенко.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что держит данную ситуацию на контроле.

По данным украинского общества, в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Темы: Франция


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