Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Париже жестоко избили украинского подростка, дипломаты обратились в прокуратуру

Пятница, 22 января 2021, 08:26
В Париже жестоко избили украинского подростка, дипломаты обратились в прокуратуру

Украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца у Эйфелевой башни.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии УНИАН, пишет "Европейская правда".

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Потерпевший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", - сообщил пресс-секретарь.

"Дипучреждение обратилась с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родственниками украинца", - добавил Николенко.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что держит данную ситуацию на контроле.

По данным украинского общества, в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме.

У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов у торгового центра "Beaugrenelle". Всем, кроме Юрия, удалось убежать, парню же нанесли множество ударов.

дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциякриминалдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Франция
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: