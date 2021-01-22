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Республіканці у Сенаті США хочуть відкласти процес імпічменту Трампа

П'ятниця, 22 січня 2021, 10:49

Республіканці в Сенаті США просять демократів відкласти початок процесу імпічменту експрезидента Дональда Трампа до лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вони стверджують, що це дасть Дональду Трампу час підготувати захист. Його звинувачують у підбурюванні до повстання після того, як цього місяця його прихильники штурмували Капітолій.

Демократи Палати представників готові передати обвинувальний висновок до Сенату.

Дональд Трамп прилетів до Флориди після закінчення президентського терміну в середу, пропустивши інавгурацію свого наступника Джо Байдена.

У четвер лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл заявив, що просив демократів Палати представників зупинити надсилання єдиної статті про імпічмент до Сенату до 28 січня.

За цим графіком, Трамп мав би два тижні - до 11 лютого - на досудовий захист. Очікується, що слухання розпочнуться в середині лютого.

Республіканцям, які з середи більше не контролюють Сенат, потрібна згода лідера демократичної більшості Чака Шумера, щоб затвердити цю ідею.

13 січня Палата затвердила одну статтю імпічменту проти Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі.

Напад на Капітолій відбувся, коли Конгрес офіційно засвідчував перемогу Джо Байдена на виборах в листопаді минулого року.

Теми: СШАТрампвибориімпічмент


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