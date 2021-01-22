Республиканцы в Сенате США хотят отложить процесс импичмента Трампа

Республиканцы в Сенате США просят демократов отложить начало процесса импичмента экс-президента Дональда Трампа до февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Они утверждают, что это даст Дональду Трампу время подготовить защиту. Его обвиняют в подстрекательстве к восстанию после того, как в этом месяце его сторонники штурмовали Капитолий.

Демократы Палаты представителей готовы передать обвинительное заключение в Сенат.

Дональд Трамп прилетел во Флориду после окончания президентского срока в среду, пропустив инаугурацию своего преемника Джо Байдена.

В четверг лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что просил демократов Палаты представителей остановке отправки единой статьи об импичменте в Сенат до 28 января.

По этому графику, Трамп должен две недели - до 11 февраля - досудебная защита. Ожидается, что слушания начнутся в середине февраля.

Республиканцам, которые со среды больше не контролируют Сенат, требуется согласие лидера демократического большинства Чака Шумера, чтобы утвердить эту идею.

13 января Палата утвердила одну статью импичмента против Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

Нападение на Капитолий произошло, когда Конгресс официально подтверждал победу Джо Байдена на выборах в ноябре прошлого года.