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Значно зросла кількість українців, що пережили стрес у минулому році

П'ятниця, 22 січня 2021, 10:52
Фото іndianexpress.com

Кількість українців, які пережили стресову ситуацію у минулому році значно зросла, порівняно з попередніми роками.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-8 грудня 2020 року

Дослівно: "Дві третини (67%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію протягом 2020 року. Це суттєво більше, ніж у період 2017-2019 рр., коли переживали стрес 50-53% респондентів".

 

Деталі: Порівняно з усіма попередніми роками вимірювань (2013-2019 рр.), у 2020 році спостерігається відносно найвища частка тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких (по 16% респондентів), а також тих, хто втратив роботу (13%).  

Порівняно з 2019 роком, у 2020 році стало більше тих, хто втратив віру в людей, зіштовхнувся з підлістю (було 6% у 2019, стало 10% у 2020), та тих, хто опинився без засобів до існування (було 3%, стало 6%).

У той же час, як у 2019-му, так і в 2020 році, порівняно з попередніми роками значно менша частка тих, хто відчував свою безпорадність чи втратив віру у власні сили.

Лише близько третини опитаних (32%) не переживали жодної стресової ситуації протягом 2020 року, що значно менше порівняно з 2019-м (49%).

 

Соціологи відзначають, що це можна пояснити впливом пандемії COVID-19 на життя українців.

Дослідження тривало з 4 по 8 грудня 2020 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2001 жителя України віком 18 років і старше. До вибірки не включали тимчасово окуповані АР Крим та Донбас.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% – для показників, близьких до 10%, 1.1% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: соціологія


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