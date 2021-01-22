Значительно возросло количество украинцев, переживших стресс в прошлом году

Количество украинцев, переживших стрессовую ситуацию в прошлом году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-8 декабря 2020 года

Дословно: "Две трети (67%) опрошенных пережили какую-то стрессовую ситуацию в течение 2020 года. Это существенно больше, чем в период 2017-2019 гг., когда переживали стресс 50-53% респондентов".

Детали: По сравнению со всеми предыдущими годами измерений (2013-2019 гг.), в 2020 году наблюдается относительно высокая доля тех, кто пережил тяжелую болезнь или смерть близких (по 16% респондентов), а также тех, кто потерял работу (13%).

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году стало больше тех, кто потерял веру в людей, столкнулся с подлостью (было 6% в 2019, стало 10% в 2020), и тех, кто оказался без средств к существованию (было 3%, стало 6%).

В то же время, как в 2019-м, так и в 2020 году по сравнению с предыдущими годами значительно меньше доля тех, кто чувствовал свою беспомощность или потерял веру в собственные силы.

Только около трети опрошенных (32%) не переживали никакой стрессовой ситуации в течение 2020 года, что значительно меньше по сравнению с 2019-м (49%).

Социологи отмечают, что это можно объяснить влиянием пандемии COVID-19 на жизнь украинцев.

Исследование проходило с 4 по 8 декабря 2020 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 2001 жителя Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включали временно оккупированные АР Крым и Донбасс.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% – для показателей, близких к 10%, 1.1 % – для показателей, близких к 5%.