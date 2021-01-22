Чиновник ОДА вимагав відкат за виділення "ковідних" коштів лікарні на кисень

Начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА затримали на хабарі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Лікарня розраховувала отримати понад 1,2 мільйона гривень субвенцій з "ковідного" фонду на закупку вкрай необхідного кисневого обладнання. Однак за виділення цих коштів керівник департаменту зажадав 10% відкату, одержання якого і задокументували правоохоронці".

Деталі: За даними слідства, посадовець вимагав "відкат" від генерального директора однієї з житомирських лікарень комунальної форми власності за виділення медичному закладу субвенції в розмірі понад 1,2 млн. грн. для закупівлю кисневого обладнання.

Розмір неправомірної вигоди посадовець визначив у 10% від суми виділеної субвенції, тобто 123 тисячі грн.

Виділення коштів на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду "ковідних" лікарень, передбачено постановою Кабінету міністрів України №1099 від 11.11.2020 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

У ході контролю за вчиненням злочину вказаний посадовець одержав першу частину неправомірної вигоди у сумі 51 тисячі гривень. 21 січня після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 72 тис. грн. його затримали у приміщенні обласного департаменту.

Наразі посадовій особі повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даними офіційної сторінки ОДА, вищевказаний департамент очолює Суслик Микола Петрович.

Довідково: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Додатково: Викрито правопорушення прокурорами спільно із співробітниками СБУ та слідчими Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві.