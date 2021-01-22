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Чиновник ОГА требовал откат за выделение "ковидных" средств больнице на кислород

Пятница, 22 января 2021, 10:35
Чиновник ОГА требовал откат за выделение ковидных средств больнице на кислород

Начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА поймали на взятке.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Больница рассчитывала получить более 1,2 миллиона гривен субвенций из "ковидного" фонда на закупку крайне необходимого кислородного оборудования. Однако за выделение этих средств руководитель департамента потребовал 10% отката, получение которого и задокументировали правоохранители".

 

Детали: По данным следствия, чиновник требовал "откат" от генерального директора одной из житомирских больниц коммунальной формы собственности за выделение медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн. грн. для закупки кислородного оборудования.

Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысяч грн.

Выделение средств на обеспечение подачей кислорода коечного фонда "ковидних" больниц, предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №1099 от 11.11.2020.

В ходе контроля за совершением преступления указанный чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 51 000 гривен. 21 января после получения второй части неправомерной выгоды в размере 72 тыс. грн. был задержан в помещении областного департамента.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

По данным официальной страницы ОГА, вышеуказанный департамент возглавляет Суслик Николай Петрович.

Справка: В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Дополнительно: Разоблачено правонарушение прокурорами совместно с сотрудниками СБУ и следователями Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.

Украинская правда

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Темы: Житомирская областьпрокуратура
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