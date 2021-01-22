Начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА поймали на взятке.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Больница рассчитывала получить более 1,2 миллиона гривен субвенций из "ковидного" фонда на закупку крайне необходимого кислородного оборудования. Однако за выделение этих средств руководитель департамента потребовал 10% отката, получение которого и задокументировали правоохранители".

Детали: По данным следствия, чиновник требовал "откат" от генерального директора одной из житомирских больниц коммунальной формы собственности за выделение медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн. грн. для закупки кислородного оборудования.

Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысяч грн.

Выделение средств на обеспечение подачей кислорода коечного фонда "ковидних" больниц, предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №1099 от 11.11.2020.

В ходе контроля за совершением преступления указанный чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 51 000 гривен. 21 января после получения второй части неправомерной выгоды в размере 72 тыс. грн. был задержан в помещении областного департамента.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дополнительно: Разоблачено правонарушение прокурорами совместно с сотрудниками СБУ и следователями Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.