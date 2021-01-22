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Чоловік відрізав батькові пеніс і поранив 3 поліцейських під час затримання

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:25
Чоловік відрізав батькові пеніс і поранив 3 поліцейських під час затримання
Фото поліції

Чоловік поранив трьох поліцейських під час затримання за скоєння злочину у селищі Доманівка Миколаївської області.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "21 січня 36-річний чоловік, який наніс ножові поранення своєму батьку (відрізав ніс, губи та статевий орган), почав стріляти у працівників поліції, які прибули на місце події. У результаті поранення отримали троє правоохоронців". 

 

Деталі: Зловмисник поранив батька під час конфлікту 20 січня. Поранений пенсіонер зміг дійти до будинку своєї сестри та попросити допомоги. Жінка викликала швидку і поліцію.

55-річного потерпілого госпіталізували. А до помешкання його сина 21 січня для проведення слідчих дій прибули правоохоронці. 

Повідомляється, що під час обшуку злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, відкрив стрілянину по поліцейських, поранивши трьох.

Увечері 21 січня бійці спецпідрозділу КОРД штурмом взяли будинок озброєного чоловіка і затримали його. Зловмисник був одягнений у бронежилет. 

 

У його будинку були розтяжки, які приводились у дію за допомогою радіозв’язку, станція керування для спрацювання вибухівки була при ньому. 

Також у чоловіка виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, набої, вибухові пристрої. 

 

Усе це вилучили для проведення експертизи та встановлення походження предметів.

Дії зловмисника кваліфіковані за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Санкції цих статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення. 

Поліцейських госпіталізували, їхньому життю нічого на загрожує.

Українська правда

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Теми: поліціяМиколаївська область
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